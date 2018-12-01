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Моор нарушил традицию: "Губернаторские чтения" в Тюмени не состоятся

1 декабря 2018, 12:16
Фото: pixabay.com
"Губернаторские чтения", которые должны были пройти в Тюмени 3 декабря, не состоятся. Официальной причиной называется смена графика участников мероприятия. Среди неофициальных - падение рейтинга губернатора, вызванного скандалами вокруг его персоны.

В пятницу стало известно, что "Губернаторские чтения" переносятся по причине того, что лектор-политолог Ростислав Туровский не может в это время приехать в областную столицу.

Между тем источники сообщают, что все дело в снижении рейтинга Александра Моора, вызванного, в частности, ситуацией вокруг Заболотья. Чтобы минимизировать критику со стороны общественности, власти приняли решение не допускать участие губернатора в мероприятиях, вокруг которых создается скандальный фон.

Ранее тюменские общественники обратились в следственный комитет с заявлением о незаконном финансировании имиджевого проекта "Губернаторские чтения", которое якобы маскировалось под проведение учебно-экспертных сессий, каждая из которых обходилась бюджету в 1,5 млн рублей.

Организатор чтений, главред журнала "Полития" Святослав Каспэ, сообщил, что в этом году чтения уже вряд ли состоятся.

Традицию ежегодного проведения "Губернаторских чтений" зародил экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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#Новости#Александр Моор#Губернаторские чтения#Тюмень#Алена Печур#Политика
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