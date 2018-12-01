Моор нарушил традицию: "Губернаторские чтения" в Тюмени не состоятся

В пятницу стало известно, что "Губернаторские чтения" переносятся по причине того, что лектор-политолог Ростислав Туровский не может в это время приехать в областную столицу.
Между тем источники сообщают, что все дело в снижении рейтинга Александра Моора, вызванного, в частности, ситуацией вокруг Заболотья. Чтобы минимизировать критику со стороны общественности, власти приняли решение не допускать участие губернатора в мероприятиях, вокруг которых создается скандальный фон.
Ранее тюменские общественники обратились в следственный комитет с заявлением о незаконном финансировании имиджевого проекта "Губернаторские чтения", которое якобы маскировалось под проведение учебно-экспертных сессий, каждая из которых обходилась бюджету в 1,5 млн рублей.
Организатор чтений, главред журнала "Полития" Святослав Каспэ, сообщил, что в этом году чтения уже вряд ли состоятся.
Традицию ежегодного проведения "Губернаторских чтений" зародил экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев.