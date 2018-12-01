Моор нарушил традицию: "Губернаторские чтения" в Тюмени не состоятся

Между тем источники сообщают, что все дело в снижении рейтинга Александра Моора, вызванного, в частности, ситуацией вокруг Заболотья. Чтобы минимизировать критику со стороны общественности, власти приняли решение не допускать участие губернатора в мероприятиях, вокруг которых создается скандальный фон.