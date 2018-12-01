Аукцион по аренде охотугодий в Заболотье отменили только после письма Путину

Александр Мооор отдал распоряжение отменить аукцион, в результате была взята пауза на месяц, а после торги возобновились. Узнав об этом, жители написали письмо Владимиру Путину, пообещав устроить бойкот «Единой России» (местные единороссы были готовы массово покинуть партию). Аукцион был перенесен на 21 декабря, а после отменен.