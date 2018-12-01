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Аукцион по аренде охотугодий в Заболотье отменили только после письма Путину

1 декабря 2018, 07:21
Фото: pixabay.com
Информация о том, что аукцион отменен, появилась на сайте торгов накануне, 30 ноября.

Аукцион на право использования охотугодий «Носкинский» должен был состояться в конце октября. Речь шла о сдаче в аренду 129 тысяч га земли на 49 лет. Жители Лайтамакского сельского поселения выступили против данного решения и угрожали властям акциями протеста.

Александр Мооор отдал распоряжение отменить аукцион, в результате была взята пауза на месяц, а после торги возобновились. Узнав об этом, жители написали письмо Владимиру Путину, пообещав устроить бойкот «Единой России» (местные единороссы были готовы массово покинуть партию). Аукцион был перенесен на 21 декабря, а после отменен.

По словам главы регионального Госохотуправления Василия Щепелина, 21 ноября конкурс был возобновлен только для того, чтобы его законно — за 15 дней до дня проведения — закрыть.

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#Новости#Александр Моор#Тюменская область#Госохотуправление#Тюмень#Алена Печур#Общество
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