Аукцион по аренде охотугодий в Заболотье отменили только после письма Путину

Аукцион на право использования охотугодий «Носкинский» должен был состояться в конце октября. Речь шла о сдаче в аренду 129 тысяч га земли на 49 лет. Жители Лайтамакского сельского поселения выступили против данного решения и угрожали властям акциями протеста.
Александр Мооор отдал распоряжение отменить аукцион, в результате была взята пауза на месяц, а после торги возобновились. Узнав об этом, жители написали письмо Владимиру Путину, пообещав устроить бойкот «Единой России» (местные единороссы были готовы массово покинуть партию). Аукцион был перенесен на 21 декабря, а после отменен.
По словам главы регионального Госохотуправления Василия Щепелина, 21 ноября конкурс был возобновлен только для того, чтобы его законно — за 15 дней до дня проведения — закрыть.