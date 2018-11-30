Запсибкомбанк: традиция быть надежным!

Мне было приятно, что за 2017 год мы достаточно неплохо выросли по капиталу: достигли самых высоких финансовых показателей, и чистая прибыль составила 1 млрд 647 млн рублей. Это деньги в капитал, а капитал – это наше сердце. Чем сердце здоровее, тем увереннее чувствует себя банк. Если сравнивать с банковским сектором в целом, мы выросли на 5.5%, а банковский сектор снизился на 2%. Второе важное достижение - в 2018 году мы провели дебютный облигационный займ для физических лиц. Разместили достаточно серьезные денежные средства, более 1 млрд рублей. Можно сказать, что первый эксперимент не вышел комом.