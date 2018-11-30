Запсибкомбанк: традиция быть надежным!

Дмитрий Юрьевич, объем и качество кредитного портфеля – один из показателей эффективности банка. Какие продукты лидируют в кредитном портфеле Запсибкомбанка, и как обстоят дела с просроченной задолженностью?
Есть приятный момент: за первое полугодие 2018 года занял первое место по кредитованию физических лиц среди самостоятельных банков УрФО. Общий объем нашего портфеля на 1 ноября 2018 года составляет более 52 млрд рублей для физических лиц. Если посмотреть внутрь его, то львиная доля – 64% от этой суммы это ипотека, второе место — 31% это потребительское кредитование, и третье место - 5% кредитные карты. Можно мерить уровень просроченной задолженности в целом, он составляет на 1 ноября - 2,9%, а можно мерить по сегментам. По корпоративному портфелю просрочка составляет 3,7%, по портфелю кредитов, выданных физическим лицам составляет примерно 2,5%.
Если отойти от цифр, какие предметы для гордости появились у банка за последнее время?
Мне было приятно, что за 2017 год мы достаточно неплохо выросли по капиталу: достигли самых высоких финансовых показателей, и чистая прибыль составила 1 млрд 647 млн рублей. Это деньги в капитал, а капитал – это наше сердце. Чем сердце здоровее, тем увереннее чувствует себя банк. Если сравнивать с банковским сектором в целом, мы выросли на 5.5%, а банковский сектор снизился на 2%. Второе важное достижение - в 2018 году мы провели дебютный облигационный займ для физических лиц. Разместили достаточно серьезные денежные средства, более 1 млрд рублей. Можно сказать, что первый эксперимент не вышел комом.
Дмитрий Юрьевич, какова на сегодня доля северных регионов в вашем бизнесе, и есть ли планы по увеличению там числа зарплатных проектов?
На этом рынке мы конкурируем за сервисные компании, которые оказывают услуги крупным нефтегазовым компаниям. В жесткой конкурентной среде помимо своих преимуществ нужно четко понимать – для кого твои услуги? Один из постулатов стратегии 2019-2021 состоит в том, что мы становимся зарплатным банком для наших клиентов и будем предлагать специальные условия и сервисы.
Что такое зарплатный проект от «Запсибкомбанка», каковы его параметры?
Банк предоставляет персонального менеджера по сопровождению проекта, что дает клиентам высокую оперативность и гибкость. Мы оперативно выдаем карты сотрудникам (работники банка выезжают и выдают карты прямо на рабочем месте). Мы выпускаем карты с уникальным корпоративным дизайном организации. У нас очень гибкая линейка тарифов для организаций разного масштаба.
Зарплатный проект от «Запсибкомбанка» в целом – это очень удобно.
В чем состоит удобство?
Банк обладает широкой сетью отделений в Тюменской области далеко за её пределами: более 80 отделений от Москвы до Новосибирска. Еще одно преимущество – зачисление средств день в день. Также с картами банка можно совершать широкий перечень разнообразных платежей: ТРИЦ, налоговая, ГИБДД, оплата за муниципальные услуги и так далее, число организаций постоянно растет.
Кроме того, мы занимаем четвертое место среди 36-ти лучших Интернет-банков российских банков в рейтинге эффективности Markswebb.
Многие компании открывают зарплатный проект единоразово, а к смене банка относятся крайне скептично, так как это достаточно трудозатратно. Какие бонусы, на ваш взгляд, могут склонить руководителя компании к решению сменить банк?
Задача нашего банка – помочь реализовать эту возможность с минимальными трудозатратами. Во-первых, за счет легкой интеграции с программным обеспечением компании, за счет надежных средств обмена информацией и за счет индивидуального подхода. Во-вторых, за счет привлекательных бонусов. Это специальные условия и упрощенный пакет документов при оформлении ипотеки или потребительского кредита, дополнительные проценты по вкладам, возможность получать зарплату в банкоматах сторонних банков без дополнительных комиссий и многое другое.
Что сулит клиентам сделка Запсибкомбанка и ВТБ?
«Запсибкомбанк» на сегодняшний день занимает первую позицию в УФО по прибыли. Поэтому, предполагается сохранение ключевых продуктов и сервисов, которыми пользуются клиенты банка – как физические, так и юридические лица. При этом развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности Группы ВТБ. Наши клиенты не почувствуют неудобств в ходе с объединения с ВТБ. Переоформлять действующие договоры и приезжать в офис «Запсибкомбанка» клиентам не требуется. Банк продолжает свою деятельность в соответствии с условиями заключенных договоров по вкладам, кредитам, картам и другим продуктам.
Стратегия развития «Запсибкомбанка» будет предполагать дальнейшее усиление позиций объединенного банка на рынке Урала.
После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которую планируется завершить в 2020 году.
Запсибкомбанк поддерживает крупные градообразующие предприятия не только области, но и всей территории присутствия банка, расскажите, какие отрасли помог развить банк в этом году?
Самая крупная доля – у строительства, выдано кредитов на сумму 5,4 млрд рублей. Вторая – финансирование кассовых разрывов субъектов РФ, муниципальных образований, примерно 4,4 млрд рублей. Третья – лизинговые операции, там более 4,2 млрд рублей. Все остальное - это промышленность, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, около 3 млрд рублей. Безусловно, есть транспорт, связь, эти суммы уже не превышают 1,5 млрд рублей. Так и набирается в целом 27 млрд рублей.