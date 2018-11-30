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В 8 муниципальных районах Тюменской области определены перевозчики ТКО

30 ноября 2018, 08:00
Фото: Пресс-служба ООО «ТЭО»
В Вагайском, Уватском, Упоровском и некоторых других муниципальный районах Тюменской области были определены компании, которые займутся транспортировкой твердых коммунальных отходов (ТКО).
Сюжет
Тюмень

Организации, которые займутся перевозкой ТКО определяет региональный оператор по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение», отбор проходит на конкурсной основе.

Перевозчики, которые претендуют на транспортировку твердых коммунальных отходов в регионе должны иметь в наличии всю необходимую техники и оборудование, в том числе мусоровозы, каждый из которых должен быть оснащен спутниковой системой навигации.

Наличие GPS-трекеров необходимо для передачи данных о местонахождение техники, ее пробега, маршрута перемещения и других данных региональному оператору. Кроме того, подрядчик для данной работы обязан иметь лицензию на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию ТКО.

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#Новости#Мусор#Тюменская область#Отходы#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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