В 8 муниципальных районах Тюменской области определены перевозчики ТКО

Организации, которые займутся перевозкой ТКО определяет региональный оператор по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение», отбор проходит на конкурсной основе.
Перевозчики, которые претендуют на транспортировку твердых коммунальных отходов в регионе должны иметь в наличии всю необходимую техники и оборудование, в том числе мусоровозы, каждый из которых должен быть оснащен спутниковой системой навигации.
Наличие GPS-трекеров необходимо для передачи данных о местонахождение техники, ее пробега, маршрута перемещения и других данных региональному оператору. Кроме того, подрядчик для данной работы обязан иметь лицензию на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию ТКО.