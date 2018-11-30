Суд Сургута рассмотрит дело о махинациях с маткапиталом на 9 млн рублей

Жительницы Сургута подписывали договоры займов с КПК «Народная касса взаимопомощи города Омск» на строительство домов, а сумма кредита была сопоставима с размером материнского капитала. Злоумышленники получали деньги из Пенсионного фонда РФ на расчетный счет, а на руки выдавали от 100 000 до 180 000 рублей наличными.