Суд Сургута рассмотрит дело о махинациях с маткапиталом на 9 млн рублей

С июня по ноябрь 2016 года злоумышленники организовали поиск держателей сертификатов маткапитала. Они обещали пострадавшим обналичить положенные им деньги в обмен на приобретение земельных участков в Омской области. Средняя цена участков составляла 5 000 рублей.
Жительницы Сургута подписывали договоры займов с КПК «Народная касса взаимопомощи города Омск» на строительство домов, а сумма кредита была сопоставима с размером материнского капитала. Злоумышленники получали деньги из Пенсионного фонда РФ на расчетный счет, а на руки выдавали от 100 000 до 180 000 рублей наличными.
На данный момент все материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.