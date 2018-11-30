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Суд Сургута рассмотрит дело о махинациях с маткапиталом на 9 млн рублей

30 ноября 2018, 11:40
Фото: flickr.com
Прокуратура Сургута обвиняет двоих злоумышленников в махинациях с материнским капиталом. По версии следствия, подозреваемые «заработали» на махинациях около 9 000 000 рублей.
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Югра

С июня по ноябрь 2016 года злоумышленники организовали поиск держателей сертификатов маткапитала. Они обещали пострадавшим обналичить положенные им деньги в обмен на приобретение земельных участков в Омской области. Средняя цена участков составляла 5 000 рублей.

Жительницы Сургута подписывали договоры займов с КПК «Народная касса взаимопомощи города Омск» на строительство домов, а сумма кредита была сопоставима с размером материнского капитала. Злоумышленники получали деньги из Пенсионного фонда РФ на расчетный счет, а на руки выдавали от 100 000 до 180 000 рублей наличными.

На данный момент все материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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#Новости#Материнский капитал#Югра#Александр Мязин#Общество
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