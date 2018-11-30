Последствия снегопада в Тюмени устраняли 600 единиц техники

Круглосуточный мониторинг качества уборки дорог от снега осуществляет МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени», горожане также могут внести свой вклад в контроль, для этого им необходимо написать сообщения на портал «Тюмень – наш дом», где указать расположение участка, где снег или лед так и не были убраны.