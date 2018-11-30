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Последствия снегопада в Тюмени устраняли 600 единиц техники

30 ноября 2018, 07:30
Фото: pixabay.com
В ночь на 30 ноября на улицах Тюмени работало 600 единиц спецтехники, расчистка снега происходила в усиленном режиме. Об этом было заявлено в администрации областной столицы, где прошло обсуждение организации работ по ликвидации последствий снегопада.

В дни, когда снегопада нет, в Тюмени в первую очередь обрабатывают противогололедными материалами дороги, также к первоочередным мероприятиям относится сгребание и подметание снега.

Круглосуточный мониторинг качества уборки дорог от снега осуществляет МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени», горожане также могут внести свой вклад в контроль, для этого им необходимо написать сообщения на портал «Тюмень – наш дом», где указать расположение участка, где снег или лед так и не были убраны.

Также в ходе прошедшего в администрации совещания был утвержден график вывоза снега с тюменских улиц, первыми в списке оказались улицы с высокой интенсивностью движения.

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#Новости#Уборка снега#Тюменская область#Снегопад#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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