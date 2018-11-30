ПФР увеличит в 2019 году пенсии на 1300 рублей селянам имеющим 30 лет трудового стажа

На данный момент в правительстве РФ утверждены списки работ и профессий, которые дают право на зачисление их в трудовой стаж. Сообщается, что перерасчет пенсии по новым правилам будет произведен специалистами ПФР без необходимости личного обращения граждан.
Между тем жители сел могут предоставить дополнительные документы для расчета трудового стажа в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
В случае представления пенсионером дополнительных документов (отсутствующих в выплатных делах) в период с 1 января по 31 декабря 2019 года перерасчет фиксированной выплаты будет произведен с 1 января 2019 года.
С 1 января следующего года сумма фиксированной выплаты для данной категории граждан составит 6 667,74 рублей в месяц, пенсии увеличатся на 1 333,55 рублей.