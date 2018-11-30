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ПФР увеличит в 2019 году пенсии на 1300 рублей селянам имеющим 30 лет трудового стажа

30 ноября 2018, 12:03
Фото: flickr.com
ПФР с 1 января 2019 года увеличил размер выплаты пенсий по старости и инвалидности для селян на 25% исходя из фиксированной выплаты. Для получения надбавки необходимо иметь страховой стаж не менее 30 лет и отсутствие трудовой деятельности.

На данный момент в правительстве РФ утверждены списки работ и профессий, которые дают право на зачисление их в трудовой стаж. Сообщается, что перерасчет пенсии по новым правилам будет произведен специалистами ПФР без необходимости личного обращения граждан.

Между тем жители сел могут предоставить дополнительные документы для расчета трудового стажа в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

В случае представления пенсионером дополнительных документов (отсутствующих в выплатных делах) в период с 1 января по 31 декабря 2019 года перерасчет фиксированной выплаты будет произведен с 1 января 2019 года.

С 1 января следующего года сумма фиксированной выплаты для данной категории граждан составит 6 667,74 рублей в месяц, пенсии увеличатся на 1 333,55 рублей.

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#Новости#Пенсионеры#Россия#Александр Мязин#Экономика
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