Основатель телеканала «Царьград» купил крымский санаторий «Ливадия»

Санаторий был выставлен на аукцион за 113 млн рублей, однако его участники, одним из которых был Константин Малофеев, подняли стоимость в ходе торгов, в итоге объект ушел с молотка за 509,6 млн рублей.
Победитель аукциона получил все здания на территории санатория, площадь который составляет порядка 30 тысяч квадратных метров. По словам самого Константина Малофеева, он снесет все здания лечебницы, а на их месте построит курорт мирового уровня в стиле ренессанс.
Впрочем, часть зданий все же останется. На территории санатория расположены несколько объектов культурного наследия, новый владелец обязан их сохранить.
Также стоит отметить, что санаторий «Ливадия» был включен в санкционный список США в ноябре текущего года.