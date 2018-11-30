На занятия кроссфитом ходят тюменцы разных поколений

Кроссфит продолжает набирать популярность не только среди атлетов, но и обычных тюменцев всех возрастов. В спортзал на тренировку по системе кроссфит приходят как дети, так и пожилые граждане. В чем уникальность этого спортивного направления, которое подходит всем, выяснил "Наш город".

Сюжет Тюмень