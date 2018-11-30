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На занятия кроссфитом ходят тюменцы разных поколений

30 ноября 2018, 04:26
Фото: vk.com/taigacrossfit
Кроссфит продолжает набирать популярность не только среди атлетов, но и обычных тюменцев всех возрастов. В спортзал на тренировку по системе кроссфит приходят как дети, так и пожилые граждане. В чем уникальность этого спортивного направления, которое подходит всем, выяснил "Наш город".
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Тюмень

Бытует мнение, будто кроссфитом занимаются только сильные атлеты, и что неподготовленному человеку там делать нечего. Однако это не так. Ранее «Наш город» опроверг этот стереотип.

Даже дети, решившие прийти в тюменский спортклуб TaigaCrossFit, занимаются здесь общей физической подготовкой с элементами тяжелой атлетики. Такие тренировки развивают силу, выносливость, гибкость, координацию, а также помогают при формировании взрослеющего организма.

Детские тренировки проходят в игровой форме, поэтому юные спортсмены успешно втягиваются в процесс и ходят в спортзал вместе с родителями.

Примечательно, что кроссфитом увлекаются и люди в возрасте. Пожилым тюменцам уготовлена тренировка с легкой интенсивностью. Такие занятия будут полезны для поддержания организма в тонуса и кардиосистемы, а также станут причиной повышения выносливости.

В спортклубе TaigaCrossFit систему кроссфит адаптируют для всех тюменцев, разного возраста и физической подготовки. Понять, что нужно каждому, помогает вводное занятие, где новичков знакомят с азами и принципами тренировки. Кроме этого, новички целый месяц занимаются по специальной ознакомительной программе. По мере прогресса увеличивается интенсивность тренировок.

Пора уже приобщиться к спорту, возможно, отправиться на тренировку всей семьей. TaigaCrossFit подберут программу под каждого добровольца приобщиться к ЗОЖ прямо сегодня.

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