На занятия кроссфитом ходят тюменцы разных поколений

Бытует мнение, будто кроссфитом занимаются только сильные атлеты, и что неподготовленному человеку там делать нечего. Однако это не так. Ранее «Наш город» опроверг этот стереотип.
Даже дети, решившие прийти в тюменский спортклуб TaigaCrossFit, занимаются здесь общей физической подготовкой с элементами тяжелой атлетики. Такие тренировки развивают силу, выносливость, гибкость, координацию, а также помогают при формировании взрослеющего организма.
Детские тренировки проходят в игровой форме, поэтому юные спортсмены успешно втягиваются в процесс и ходят в спортзал вместе с родителями.
Примечательно, что кроссфитом увлекаются и люди в возрасте. Пожилым тюменцам уготовлена тренировка с легкой интенсивностью. Такие занятия будут полезны для поддержания организма в тонуса и кардиосистемы, а также станут причиной повышения выносливости.
В спортклубе TaigaCrossFit систему кроссфит адаптируют для всех тюменцев, разного возраста и физической подготовки. Понять, что нужно каждому, помогает вводное занятие, где новичков знакомят с азами и принципами тренировки. Кроме этого, новички целый месяц занимаются по специальной ознакомительной программе. По мере прогресса увеличивается интенсивность тренировок.
Пора уже приобщиться к спорту, возможно, отправиться на тренировку всей семьей. TaigaCrossFit подберут программу под каждого добровольца приобщиться к ЗОЖ прямо сегодня.