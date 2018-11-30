На Дне открытых дверей ТюмГУ расскажут, как распределились бюджетные места

Последнее время при распределении контрольных цифр приема профильное министерство делает ставку на подготовку инженеров, специалистов в области информационных технологий, гео-, биоэкологии.
В 2019 году Тюменский госуниверситет предлагает 1853 бюджетных места по различным программам очного образования:
Для заочников есть 319 мест.
На технические и естественно-научные направления подготовки государство выделило 633 бюджетных места (это касается головного вуза). По сравнению с прошлым годом общая цифра почти не изменилась. Однако бюджетных мест стало значительно меньше на таких направлениях, как «География» (20) и «Экология и природопользование» (45). Вместе с тем на «Прикладную информатику» бюджетный набор увеличен до 60 мест.
Среди гуманитарных направлений подготовки бакалавриата и специалитета по количеству бюджетных мест снова лидирует педагогический профиль. На очное обучение будущих дефектологов и учителей выделили 92 бесплатных места, на 52 из них могут рассчитывать абитуриенты Института психологии и педагогики. Еще 40 мест – на направление «Педагогическое образование с двумя профилями» (математика и информатика; история и иностранный язык; русский язык и литература). Набора на «Дошкольное образование» в этом году не будет.
Всего на гуманитарные направления подготовки выделено 264 бюджетных места. Положительная динамика должна порадовать будущих журналистов, историков, лингвистов.
Подробнее о том, куда пойти учиться и где ситуация с бюджетными местами более благоприятная, абитуриенты и их родители узнают на Дне открытых дверей ТюмГУ. В этом году помимо традиционных интерактивных консультаций организаторы подготовили лекции, дискуссии, мастер-классы, конкурсы и многое другое.
День открытых дверей ТюмГУ пройдет 9 декабря в Тюменском технопарке по адресу: ул. Республики, 142. Начало в 11:00.
Чтобы стать участником, нужно пройти онлайн-регистрацию. Каждый получит ссылку на мобильное приложение с программой праздника и сможет выбрать интересующее мероприятие.