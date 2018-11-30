На Дне открытых дверей ТюмГУ расскажут, как распределились бюджетные места

Среди гуманитарных направлений подготовки бакалавриата и специалитета по количеству бюджетных мест снова лидирует педагогический профиль. На очное обучение будущих дефектологов и учителей выделили 92 бесплатных места, на 52 из них могут рассчитывать абитуриенты Института психологии и педагогики. Еще 40 мест – на направление «Педагогическое образование с двумя профилями» (математика и информатика; история и иностранный язык; русский язык и литература). Набора на «Дошкольное образование» в этом году не будет.