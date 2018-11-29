В Тюмени стали больше экономить на ресторанах и есть фастфуд

В исследовании 2GIS рассматривались десять сегментов общепита – от кафе и ресторанов до фреш-баров. На втором месте по предпочтениям тюменцев - кофейни. За 2 года в городе увеличилось число заведений с 57 до 102. Также отмечен рост количества пиццерий в Тюмени: с 19 точек в 2016 году до 31 в текущем.
Однако растущие тенденции показывают не все общепиты. Так, например, за последний год стало меньше столовых (на 10%), кафе (на 7%) и ресторанов (на 3%).
Ательер Алексей Ергалиев рассказывает от трех причинах такой тенденции в Тюмени. Во-первых, ритм жизни, горожане экономят время и на еду, отсюда лояльное отношение к фастфуду. Также эксперт отмечает общее снижение покупательской способности, и люди меньше тратят на развлечения и питание вне дома.
Посмотрите при этой статистике повышение стоимости в ресторанах. Оно гораздо ниже, потому что рестораны за счет уменьшения собственной маржи пытаются удержать гостей. Количество денег, заработанных рестораном, уменьшается. При этом среднестатистический человек не успевает за ростом цен, и индексация его зарплаты не происходит, и он проигрывает в любом случае. Отсюда – экономия. А связано это с экономикой или нет? Однозначно, да,пояснил он
В третьих, по мнению эксперта, виновата мода. Если еще пару лет назад трудно было встретить жующего на ходу горожанина, то сейчас это происходит все время, как и в большинстве крупных городов всего мира. Алексей Ергалиев уверен, что эти тенденции будут продолжаться и дальше.