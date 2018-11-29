В Тюмени стали больше экономить на ресторанах и есть фастфуд

Посмотрите при этой статистике повышение стоимости в ресторанах. Оно гораздо ниже, потому что рестораны за счет уменьшения собственной маржи пытаются удержать гостей. Количество денег, заработанных рестораном, уменьшается. При этом среднестатистический человек не успевает за ростом цен, и индексация его зарплаты не происходит, и он проигрывает в любом случае. Отсюда – экономия. А связано это с экономикой или нет? Однозначно, да,пояснил он