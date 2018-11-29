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Сергей Брилёв подтвердил слова Навального о наличии гражданства Британии

29 ноября 2018, 02:00
Фото: Вести.Ru
Телеведущий федерального канала «Вести» подтвердил результаты расследования Навального и ФБК о наличии у него гражданства Великобритании. Сергей Брилёв сообщил в своем Facebook, что его работодателям известно об этом.

В конце ноября Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором обнаружил у телеведущего квартиру в престижном районе Лондона стоимостью почти 1 000 000 долларов и запись от 2001 года, в которой он имеет право на голосование в местных выборах. Навальный заключил, что у Брилёва имеется Британское гражданство.

Изначально ВГТРК отказалось комментировать итоги расследования Навального. Более того, жена телеведущего заявила, что никакого второго гражданства у Брилёва нет. Однако через несколько дней журналист признал факты изложенные Фондом борьбы с коррупцией.

Между тем Сергей Брилёв пояснил, что расследование Навального сильно преувеличенно. По его словам, он не скрывал данных фактов от ФМС и ВГТРК. Журналист считает, что никаких законов он не нарушил, а доступа к гостайне у него нет. Происхождение квартиры стоимостью почти 1 000 000 долларов Брилёв объяснил прозрачным источником доходов.

В настоящее время он с британским историком рассчитывает написать и опубликовать книгу о советско-британском сотрудничестве во времена ВОВ.

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#Новости#Алексей Навальный#Журналисты#Россия#Александр Мязин#Политика
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