Сергей Брилёв подтвердил слова Навального о наличии гражданства Британии

Между тем Сергей Брилёв пояснил, что расследование Навального сильно преувеличенно. По его словам, он не скрывал данных фактов от ФМС и ВГТРК. Журналист считает, что никаких законов он не нарушил, а доступа к гостайне у него нет. Происхождение квартиры стоимостью почти 1 000 000 долларов Брилёв объяснил прозрачным источником доходов.