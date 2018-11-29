Самые высокие зарплаты в Тюмени у руководителей, разработчиков и механиков

ЗАО «Тюменский машиностроительный завод» ищет менеджера по оптовым продажам, который способен продавать «любой товар» и имеет опыт работы по профессии 6 лет. Работодатель заверяет, что пределов для зарплаты в организации нет, поэтому соискатель может получать в месяц от 20 000 до 1 000 000 рублей.