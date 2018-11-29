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Самые высокие зарплаты в Тюмени у руководителей, разработчиков и механиков

29 ноября 2018, 10:57
Фото: flickr.com
Сайт hh.ru опубликовал данные о самых «дорогих» вакансиях в Тюменской области. Отмечается, что широким спросом в регионе пользуются менеджеры по продажам, региональные представители и руководители направления разработки.
Сюжет
Тюмень

ЗАО «Тюменский машиностроительный завод» ищет менеджера по оптовым продажам, который способен продавать «любой товар» и имеет опыт работы по профессии 6 лет. Работодатель заверяет, что пределов для зарплаты в организации нет, поэтому соискатель может получать в месяц от 20 000 до 1 000 000 рублей.

Крупная IT компания ООО «Тензор» ищет руководителя направления разработки. Работодатели ждут от соискателя готовность вести команду из десятков разработчиков к реализации крупных технологичных проектов. Специалист должен уметь самостоятельно писать код к программам, знать С++, Python,PL/pgSQL(PostgreSQL), Node.JS, JavaScript, JQuery, HTML, CSS. Заработная плата для соискателей обозначена в районе от 170 000 до 270 000 рублей.

Традиционно высокие зарплаты могут получить генеральные директора, директора по развитию бизнеса. В Тюменской области они могут рассчитывать на 100 000 – 200 000 рублей в месяц.

Из рабочих специальностей на высокую зарплату могут претендовать инженеры-механики и главные механики.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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