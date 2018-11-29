Самые высокие зарплаты в Тюмени у руководителей, разработчиков и механиков

ЗАО «Тюменский машиностроительный завод» ищет менеджера по оптовым продажам, который способен продавать «любой товар» и имеет опыт работы по профессии 6 лет. Работодатель заверяет, что пределов для зарплаты в организации нет, поэтому соискатель может получать в месяц от 20 000 до 1 000 000 рублей.
Крупная IT компания ООО «Тензор» ищет руководителя направления разработки. Работодатели ждут от соискателя готовность вести команду из десятков разработчиков к реализации крупных технологичных проектов. Специалист должен уметь самостоятельно писать код к программам, знать С++, Python,PL/pgSQL(PostgreSQL), Node.JS, JavaScript, JQuery, HTML, CSS. Заработная плата для соискателей обозначена в районе от 170 000 до 270 000 рублей.
Традиционно высокие зарплаты могут получить генеральные директора, директора по развитию бизнеса. В Тюменской области они могут рассчитывать на 100 000 – 200 000 рублей в месяц.
Из рабочих специальностей на высокую зарплату могут претендовать инженеры-механики и главные механики.