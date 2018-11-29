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Правительство Тюменской области закупает 80 однокомнатных квартир за 137 млн рублей

29 ноября 2018, 07:13
Фото: pixabay.com
Подведомственное учреждение Главного управления строительства Тюменской области проводит закупку на участие в долевом строительстве 80 однокомнатных квартир, стоимость каждой 1,7 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Правительство Тюменской области в лице «Управления капитального строительства» проводит как минимум 7 закупок на участие в долевом строительстве.

Цель закупок – приобретение 80 однокомнатных квартир. Стоимость каждой оценили в 1,7 млн рублей или 48 тыс. рублей за квадратный метр. Площадь квартиры - 36 квадратов. Квартиры должны быть с чистовой отделкой, не требующей дополнительного косметического ремонта.

Дома должны быть сданы не позднее 30 сентября 2019 года.

Общая начальная цена семи закупок 137 млн рублей.

#Новости#Закупки#Тюменская область#Муниципальные квартиры#Тюмень#Юрий Норицын#Политика
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