Правительство Тюменской области закупает 80 однокомнатных квартир за 137 млн рублей

Цель закупок – приобретение 80 однокомнатных квартир. Стоимость каждой оценили в 1,7 млн рублей или 48 тыс. рублей за квадратный метр. Площадь квартиры - 36 квадратов. Квартиры должны быть с чистовой отделкой, не требующей дополнительного косметического ремонта.