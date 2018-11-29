Правительство Тюменской области закупает 80 однокомнатных квартир за 137 млн рублей

Правительство Тюменской области в лице «Управления капитального строительства» проводит как минимум 7 закупок на участие в долевом строительстве.
Цель закупок – приобретение 80 однокомнатных квартир. Стоимость каждой оценили в 1,7 млн рублей или 48 тыс. рублей за квадратный метр. Площадь квартиры - 36 квадратов. Квартиры должны быть с чистовой отделкой, не требующей дополнительного косметического ремонта.
Дома должны быть сданы не позднее 30 сентября 2019 года.
Общая начальная цена семи закупок 137 млн рублей.