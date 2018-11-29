Бывший глава фонда инноваций на Ямале осужден за присвоение 2,7 млн рублей

После оглашения вердикта Ганус был взят под стражу. Ему назначено наказание в виде трехлетнего заключения и штраф в размере 500 000 рублей. По версии следователей в апреле 2015 года он незаконно выплатил самому себе пособие при увольнении с должности. Несколько миллионов рублей были перечислены на его расчетный счет.