Бывший глава фонда инноваций на Ямале осужден за присвоение 2,7 млн рублей

После оглашения вердикта Ганус был взят под стражу. Ему назначено наказание в виде трехлетнего заключения и штраф в размере 500 000 рублей. По версии следователей в апреле 2015 года он незаконно выплатил самому себе пособие при увольнении с должности. Несколько миллионов рублей были перечислены на его расчетный счет.
В суде Ганус настаивал, что получил деньги на законных основаниях и настаивал на своей невиновности.
Стоит отметить, что уголовное дело в отношении обвиняемого было возбуждено в марте 2017 года. Тогда прокуроры ЯНАО заявили, что Ганус использовал свое служебное положение и присвоил 15 500 000 рублей. На эти деньги он приобрел недвижимость в Губкинском.