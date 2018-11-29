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Бывший глава фонда инноваций на Ямале осужден за присвоение 2,7 млн рублей

29 ноября 2018, 12:00
Фото: flickr.com
Суд ЯНАО 29 ноября оставил в силе приговор бывшему руководителю ОИТЦ «Старт» Игорю Ганусу. Прокуратура Ямала обвиняло его в присвоении 2 700 000 рублей.
Сюжет
Ямал

После оглашения вердикта Ганус был взят под стражу. Ему назначено наказание в виде трехлетнего заключения и штраф в размере 500 000 рублей. По версии следователей в апреле 2015 года он незаконно выплатил самому себе пособие при увольнении с должности. Несколько миллионов рублей были перечислены на его расчетный счет.

В суде Ганус настаивал, что получил деньги на законных основаниях и настаивал на своей невиновности.

Стоит отметить, что уголовное дело в отношении обвиняемого было возбуждено в марте 2017 года. Тогда прокуроры ЯНАО заявили, что Ганус использовал свое служебное положение и присвоил 15 500 000 рублей. На эти деньги он приобрел недвижимость в Губкинском.

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#Новости#Присвоение денег#Ямал#Александр Мязин#Происшествия
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