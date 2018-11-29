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Более 3 млн человек посетили Тюменскую область в 2018 году

29 ноября 2018, 12:30
Фото: flickr.com
В 2018 году Тюменский регион посетило 3 100 000 человек. Данные цифры были опубликованы департаментом потребительского рынка и туризма области 29 ноября на форсайт-форуме «Сибирь-Урал».
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Туризм

Чиновники отмечают, что за последние годы популярность региона у туристов выросла в разы. В регионе действует специализированные туры в Тюмени и Тобольске. По мнению экспертов, Тюменская область привлекает соотечественников и иностранцев не только культурой, но и профессиональной работой медицинских учреждений.

Отмечается, что увеличение турпотока и транзита жителей РФ через регион возможен при улучшении транспортной инфраструктуры, налаженной работе гостиниц в области.

В 2019 году будут разработаны межрегиональные туристические маршруты и проработаны услуг санаторно-курортного лечения. 30 ноября работа форума будет продолжена в Тобольске.

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