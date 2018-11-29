Более 3 млн человек посетили Тюменскую область в 2018 году

Чиновники отмечают, что за последние годы популярность региона у туристов выросла в разы. В регионе действует специализированные туры в Тюмени и Тобольске. По мнению экспертов, Тюменская область привлекает соотечественников и иностранцев не только культурой, но и профессиональной работой медицинских учреждений.