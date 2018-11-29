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50 многоквартирных домов в Тюмени остались без тепла из-за очередной аварии

29 ноября 2018, 14:28
Фото: flickr.com
В областной столице более 50 многоквартирных домов отключены от теплоснабжения из-за аварии.
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Тюмень

По данным диспетчеров, ограничения затронули дома по улице Геологоразведчиков, 50 лет ВЛКСМ, Республики. УСТЭК сообщает, что отключения связанны с ремонтом по улице Пермякова. Переключение системы теплоснабжение позволило исключить полное ограничение в теплоснабжении домов. На данный момент специалисты устраняют последствия аварии. Работы планируется завершить через 12 часов.

Между тем по данным синоптиков ночью 30 ноября в городе ожидается понижение температуры воздуха до – 22 градусов. Более того, с начала отопительного сезона это далеко не первый аварийный случай. Самый серьезный из них произошел 15 ноября на улице Ленина, в результате чего коммунальщики ограничили автомобильное движение в центре Тюмени на несколько дней.

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#Новости#Аварии#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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