50 многоквартирных домов в Тюмени остались без тепла из-за очередной аварии

По данным диспетчеров, ограничения затронули дома по улице Геологоразведчиков, 50 лет ВЛКСМ, Республики. УСТЭК сообщает, что отключения связанны с ремонтом по улице Пермякова. Переключение системы теплоснабжение позволило исключить полное ограничение в теплоснабжении домов. На данный момент специалисты устраняют последствия аварии. Работы планируется завершить через 12 часов.
Между тем по данным синоптиков ночью 30 ноября в городе ожидается понижение температуры воздуха до – 22 градусов. Более того, с начала отопительного сезона это далеко не первый аварийный случай. Самый серьезный из них произошел 15 ноября на улице Ленина, в результате чего коммунальщики ограничили автомобильное движение в центре Тюмени на несколько дней.