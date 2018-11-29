50 многоквартирных домов в Тюмени остались без тепла из-за очередной аварии

Между тем по данным синоптиков ночью 30 ноября в городе ожидается понижение температуры воздуха до – 22 градусов. Более того, с начала отопительного сезона это далеко не первый аварийный случай. Самый серьезный из них произошел 15 ноября на улице Ленина, в результате чего коммунальщики ограничили автомобильное движение в центре Тюмени на несколько дней.