Второй всероссийский Smart City & IoT хакатон начнется 30 ноября в Тюмени

По словам организаторов, данное мероприятие нацелено на производство новых информационных систем, организации ИТ-решений для работы в городской среде, обеспечение комфорта жизнедеятельности городов страны, производство и разработку новейших устройств для работы с базами данных и улучшению работы социальных служб.
Ожидаются участники со всей страны. В 2018 году специалисты рассмотрят основные темы хатакона: ЖКХ, интеллектуальная транспортная система, городские сервисы, обработка данных из разных источников.
Между участниками будет разыгран призовой фонд в сумме 1 000 000 рублей. На мероприятие допускаются специалисты IT отрасли.