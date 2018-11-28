Второй всероссийский Smart City & IoT хакатон начнется 30 ноября в Тюмени

По словам организаторов, данное мероприятие нацелено на производство новых информационных систем, организации ИТ-решений для работы в городской среде, обеспечение комфорта жизнедеятельности городов страны, производство и разработку новейших устройств для работы с базами данных и улучшению работы социальных служб.