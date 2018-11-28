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Второй всероссийский Smart City & IoT хакатон начнется 30 ноября в Тюмени

28 ноября 2018, 14:00
Фото: flickr.com
В ТИУ с 30 ноября по 2 декабря пройдет Всероссийский Smart City & IoT Хакатон. Разработчики покажут свои умения в сфере развития систем «Умный город», «Интернет вещей» и «Big Data».
Сюжет
Тюмень

По словам организаторов, данное мероприятие нацелено на производство новых информационных систем, организации ИТ-решений для работы в городской среде, обеспечение комфорта жизнедеятельности городов страны, производство и разработку новейших устройств для работы с базами данных и улучшению работы социальных служб.

Ожидаются участники со всей страны. В 2018 году специалисты рассмотрят основные темы хатакона: ЖКХ, интеллектуальная транспортная система, городские сервисы, обработка данных из разных источников.

Между участниками будет разыгран призовой фонд в сумме 1 000 000 рублей. На мероприятие допускаются специалисты IT отрасли.

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#Новости#Новые технологии#Тюмень#Александр Мязин#Технологии
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