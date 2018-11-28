В улучшение жизни в стране верят 35% россиян

Согласно результатам исследования, в то, что жизнь в России в ближайшее время изменится в лучшую сторону верят 35% опрошенных, еще 41% респондентов заявили, что не видят предпосылок для изменений.
Большинство из тех, кто верит что жизнь в России в ближайшее время изменится к лучшему - молодые люди в возрасте до 24 лет. У старшего поколения более пессимистичные взгляды.
43% из числа опрошенных также заявили, что в ближайшие пять лет ожидают не только улучшение жизни в России, но и повышения качества своей жизни.