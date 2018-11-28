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«Тюменская энергосбытовая компания» по решению суда выплатит 6,5 млн рублей

28 ноября 2018, 08:28
Фото: pixabay.com
В Ханты-Мансийске окружной арбитражный суд удовлетворил исковое заявление акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» в отношении ответчика АО «Тюменская энергосбытовая компания» за неосновательное обогащение.
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Тюмень

Суд признал, факт неосновательного обогащения: приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. Ответчик должен заплатить истцу 6,5 млн рублей.

Кроме этого, «Тюменская энергосбытовая компания» должна выплатить «Тюменьэнерго» судебные расходы по уплате госпошлины в размере 55,543 тыс. рублей. Остальную сумму – 15,432 тыс. рублей – вернет государство из федерального бюджета.

Ответчик может обжаловать решение. Если не будет апелляции, то вердикт суда вступить в силу через месяц со дня принятия.

Исковое заявление было подано 1 июня. Через шесть дней суд принял его к производству. 23 июля дело было назначено к судебному разбирательству. Заседания несколько раз переносились. 20 ноября суд вынес свое решение. Подробности стали известны накануне.

"Дочка" ПАО "Россети" акционерное общество «Тюменьэнерго» зарегистрировано в Сургуте. Занимается передачей электроэнергии.

АО «Тюменская энергосбытовая компания» также расположено в Сургуте. Занимается торговлей электроэнергией. Недавно компания сменила название на "Газпром энергосбыт Тюмень». Ребрединг завершится в следующем году.

Обе фирмы работают в регионах «тюменской матрешки».

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