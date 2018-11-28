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Мэр Тюмени Руслан Кухарук оказался в тройке самых эффективных глав городов

28 ноября 2018, 08:00
Фото: pixabay.com
Сразу три уральских мэра попали в десятку лучших в рейтинге глав городов. Глава Тюмени Руслан Кухарук занял третью строчку списка. На четвертом месте рейтинга - глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, глава Салехарда Иван Кононенко на шестом месте.

Первое место занял мэр Казани Ильсур Метшин, второе - мэр Москвы Сергей Собянин, замыкает первую пятерку - глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. Последнее, 25-е место в рейтинге занял глава Красноярска Сергей Еремин.

Глава Тюмени Руслан Кухарук занял высокое место в рейтинге из-за того, что депутаты единогласно проголосовали за него в качестве мэра областной столицы, поясняют составители исследования.

Кроме того, третье место в рейтинге можно объяснить тем, что Руслан Кухарук открыто взаимодействует с городским сообществом, считает директор тюменского Института региональной стратегии Александр Безделов.

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