Мэр Тюмени Руслан Кухарук оказался в тройке самых эффективных глав городов

Первое место занял мэр Казани Ильсур Метшин, второе - мэр Москвы Сергей Собянин, замыкает первую пятерку - глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. Последнее, 25-е место в рейтинге занял глава Красноярска Сергей Еремин.
Глава Тюмени Руслан Кухарук занял высокое место в рейтинге из-за того, что депутаты единогласно проголосовали за него в качестве мэра областной столицы, поясняют составители исследования.
Кроме того, третье место в рейтинге можно объяснить тем, что Руслан Кухарук открыто взаимодействует с городским сообществом, считает директор тюменского Института региональной стратегии Александр Безделов.