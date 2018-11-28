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470 областных библиотек подключены к НЭБ

28 ноября 2018, 14:10
Фото: flickr.com
Библиотеки Тюменской области активно используют новшества ИТ-индустрии для электронного доступа жителей региона к книгам и специализированным брошюрам. Отмечается, что тюменцы все чаще заходят на web-сайтам библиотек.

В частности за 10 месяцев текущего года 600 000 человек воспользовались уделенным доступом к услугам местных библиотек. За год их количество выросло на 20%.

По словам экспертов, на данный момент большинство учреждений подключены к информационной системе НЭБ. Всего в области насчитывается 470 библиотек. Более того, жители региона активно пользуются электронным доступом к книгам в читальных залах. Если печатное издание не оцифровано, но можно воспользоваться каталогом, в котором указанно расположение необходимой книги.

НЭБ – это проект Министерства культуры РФ. На данный момент в нем содержится около 4 000 000 электронных документов.

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#Новости#Тюменская область#Библиотеки#Александр Мязин#Общество
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