470 областных библиотек подключены к НЭБ

По словам экспертов, на данный момент большинство учреждений подключены к информационной системе НЭБ. Всего в области насчитывается 470 библиотек. Более того, жители региона активно пользуются электронным доступом к книгам в читальных залах. Если печатное издание не оцифровано, но можно воспользоваться каталогом, в котором указанно расположение необходимой книги.