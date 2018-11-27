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В Тюменской области действует около 900 некоммерческих организаций

27 ноября 2018, 14:28
Фото: Правительство Тюменской области
На заседании координационного совета по вопросам работы тюменских НКО чиновники отметили важность создания социальной инфраструктуры данных организаций для работы с населением.

В настоящее время в Тюменской области идет реализация различных соцпроектов, в которых участвуют различные НКО региона. Активисты организаций оказывают помощь нуждающимся, организуют доступную среду для инвалидов, поддерживают семьи и создают предпосылки для развития здорового образа жизни.

Для эффективной работы НКО и правительства Тюменской области необходимо организовать социальные коммуникации.

В настоящее время в регионе действует около 900 общественных групп. Однако только 4 из них получили статус исполнителей полезных услуг. Между тем, в 2018 году 64 тюменских НКО были признаны победителями различных федеральных конкурсов на получение грантов.

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#Новости#Тюменская область#НКО#Александр Мязин#Политика
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