В Тюменской области действует около 900 некоммерческих организаций

В настоящее время в Тюменской области идет реализация различных соцпроектов, в которых участвуют различные НКО региона. Активисты организаций оказывают помощь нуждающимся, организуют доступную среду для инвалидов, поддерживают семьи и создают предпосылки для развития здорового образа жизни.
Для эффективной работы НКО и правительства Тюменской области необходимо организовать социальные коммуникации.
В настоящее время в регионе действует около 900 общественных групп. Однако только 4 из них получили статус исполнителей полезных услуг. Между тем, в 2018 году 64 тюменских НКО были признаны победителями различных федеральных конкурсов на получение грантов.