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С 21 декабря на семи улицах Тюмени вводится одностороннее движение

27 ноября 2018, 04:24
Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени
Тюменских водителей с 21 декабря текущего года ждут некоторые изменения. Проезд по семи улицам центра областной столицы станет с этой даты односторонним.
Сюжет
Тюмень

В городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поясняют, что одностороннее движение на некоторых улицах вводится для повышения уровня безопасности, а также с целью введения еще большего количества мест, где автомобилисты смогли бы припарковать свои машины.

Односторонними станут участки на улице Хохрякова от улицы Семакова до Дзержинского, на улице Кирова от Ленина до Герцена, на улице Красина от улицы Ленина до улины Республики, на улице Семакова от Герцена до Урицкого, на улице Перекопской от Республики до улицы Ленина, на улице Герцена от Семакова до Челюскинцев.

Автомобилистов просят учесть данную информацию, обращать внимание на знаки и не выезжать на встречную полосу - это чревато не только для безопасности, но также грозит административной ответственностью.

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