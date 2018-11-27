С 21 декабря на семи улицах Тюмени вводится одностороннее движение

Односторонними станут участки на улице Хохрякова от улицы Семакова до Дзержинского, на улице Кирова от Ленина до Герцена, на улице Красина от улицы Ленина до улины Республики, на улице Семакова от Герцена до Урицкого, на улице Перекопской от Республики до улицы Ленина, на улице Герцена от Семакова до Челюскинцев.