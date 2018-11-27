Прокуроры вынесли представление в адрес главы Тюмени из-за питания в школах

Многочисленные жалобы родителей школьников послужили основанием для проверки деятельности «ОМС-Лечебное питание». По её итогам специалисты Роспотребнадзора выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Зафиксировано отсутствие сопроводительных документов на часть продукции, несоблюдение условий хранения товаров.
В отношении организации составлено 5 административных производств. На данный момент протоколы направлены в компетентные органы.
С октября 2018 года все договоры с «ОМС-Лечебное питание» на поставку блюд для детей в школьных столовых расторгнуты. В прокуратуре Тюменской области подчеркивают, что остаток денежных средств оплаченных фирме не вернули родителям.
О ситуации проинформирован прокурор Кемеровской области, в регионе где официально зарегистрирована компания.