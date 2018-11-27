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Прокуроры вынесли представление в адрес главы Тюмени из-за питания в школах

27 ноября 2018, 10:23
Фото: flickr.com
Роспотребнадзор завершил внеплановую проверку фирмы «ОМС-Лечебное питание», которая поставляла продукты питания в несколько школ Тюмени. Мероприятия прошли после требования областной прокуратуры. Городская прокуратура вынесла представление в адрес главы Тюмени из-за ненадлежащего содействия родителям учеников школ.
Сюжет
Тюмень

Многочисленные жалобы родителей школьников послужили основанием для проверки деятельности «ОМС-Лечебное питание». По её итогам специалисты Роспотребнадзора выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Зафиксировано отсутствие сопроводительных документов на часть продукции, несоблюдение условий хранения товаров.

В отношении организации составлено 5 административных производств. На данный момент протоколы направлены в компетентные органы.

С октября 2018 года все договоры с «ОМС-Лечебное питание» на поставку блюд для детей в школьных столовых расторгнуты. В прокуратуре Тюменской области подчеркивают, что остаток денежных средств оплаченных фирме не вернули родителям.

О ситуации проинформирован прокурор Кемеровской области, в регионе где официально зарегистрирована компания.

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#Новости#Школьное питание#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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