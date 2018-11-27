Первый в России имитатор рукописного почерка разрабатывают в Тюмени

Ранее команда студентов-физиков уже разработала и протестировала прототип устройства, которое, по их словам, в будущем можно будет использовать в строительстве, медицине, бизнесе и в других сферах, где важна автоматизация и ускорение рабочих процессов.
Кроме того, имитатор рукописного почерка можно будет использовать на любом расстоянии, так как устройство сможет получать данные и запросы на исполнение через интернет.
Устройство не является инновационным, похожие имитаторы уже используются в других странах, например в США. О том, когда разработка тюменских студентов увидит свет и поможет людям убрать из своей работы однообразный труд, пока не сообщается.