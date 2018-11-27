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На Ямале строители в мороз красили фасад здания. «Весной вся краска отвалится»

27 ноября 2018, 12:08
Фото: flickr.com
В Губкинском в ЯНАО строители при – 22 градусах красят фасад жилого дома. Местные жители утверждают, что весной вся краска «отвалится».
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Ямал

25 ноября в соцсетях появилось видео наружной покраски многоквартирного здания. По словам оператора, в этот момент на улице был мороз, поэтому скоро краска начнет шелушиться.

По информации Фонда капитального ремонта в ЯНАО, данное лакокрасочное покрытие является морозоустойчивым и его можно наносить при температуре воздуха – 30 градусов. У подрядчика имеются все необходимые сертификаты, но в настоящее время работы приостановлены из-за морозов.

23 ноября в 9-й микрорайон Губкинского прибыл с проверкой глава муниципалитета. Местные жители пожаловались на обшарпанную краску спортплощадки. Официально ситуацию в микрорайоне не прокомментировали ни в администрации, ни в УК.

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