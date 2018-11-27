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36-летний тюменец 4 раза был пойман пьяным за рулем. Суд отправил его в колонию

27 ноября 2018, 14:01
Фото: flickr.com
Ленинский районный суд рассмотрел дело 36-летнего неоднократно судимого жителя областной столицы. Сообщается, что с 2015 года сотрудники ГИБДД 4 раза задерживали злоумышленника в нетрезвом состоянии.
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Тюмень

В апреле 2015 года подозреваемый был оштрафован судом на 50 000 рублей и лишен прав на 3 года, в июле 2016 его приговорили к 1 году условно с испытательным сроком 1,5 года. Очередное задержание произошло в августе текущего года.

В ходе рассмотрения дела судья отправил злоумышленника в колонию на 8 месяцев и лишил права управления автомобилей на 2,5 года.

С начала 2018 года в Тюменской области задержали почти 7 000 пьяных водителей, из низ около 1 000 человек повторно садятся за руль. Каждые сутки в ГИБДД регистрируется в среднем 30 подобных случаев. Больше всего нетрезвых водителей задерживают вечером в пятницу и праздничные дни.

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#Новости#Пьяная езда#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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