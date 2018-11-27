36-летний тюменец 4 раза был пойман пьяным за рулем. Суд отправил его в колонию

В апреле 2015 года подозреваемый был оштрафован судом на 50 000 рублей и лишен прав на 3 года, в июле 2016 его приговорили к 1 году условно с испытательным сроком 1,5 года. Очередное задержание произошло в августе текущего года.
В ходе рассмотрения дела судья отправил злоумышленника в колонию на 8 месяцев и лишил права управления автомобилей на 2,5 года.
С начала 2018 года в Тюменской области задержали почти 7 000 пьяных водителей, из низ около 1 000 человек повторно садятся за руль. Каждые сутки в ГИБДД регистрируется в среднем 30 подобных случаев. Больше всего нетрезвых водителей задерживают вечером в пятницу и праздничные дни.