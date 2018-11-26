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У жены главы района в Тюменской области сожгли KIA Sportage

26 ноября 2018, 12:06
Фото: Евгений Щукин
Автомобиль KIA Sportage сгорел около 01:00 26 ноября в Ярковском районе. Сообщается, что машина принадлежала жене главы района Евгения Щукина.

В настоящий момент полиция возбудила уголовное дело в ч. 2 ст. 167 УК РФ. Щукин не исключает, что ЧП связано с его деятельностью. Между тем сообщается, что его жена является директором ярковской средней школы.

По предварительным данным МЧС, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации машины. На данный момент УМВД ждет окончательных данных экспертизы, чтобы определиться в дальнейшем расследовании уголовного дела.

Щукин был выбран на должность руководителя в Ярковском районе 1,5 года назад. Ранее он был учителем по биологии в Богандинской средней школе № 2 и директором школы. Местные депутаты единогласно проголосовали за данного кандидата в марте 2017 года.

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#Новости#Тюменская область#ЧП#Александр Мязин#Происшествия
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