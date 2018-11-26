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Тюменские предприятия разводят форель и муксуна

26 ноября 2018, 11:45
Фото: Тюменская линия
В ассоциации торговых предприятий «Оцелот» заявили об успехе в разведении форели и муксуна в Тюменском регионе.

Отмечается, что рыба выращена в системе замкнутого водоснабжения в экспериментальной установке. Вкусовые качества рыбы отвечают высоким требованиям. В настоящее время решается вопрос реализации выращенной рыбы на территории Тюменской области.

Специалисты предприятия рассматривают перспективы разведения и других рыб, в частности сырка.

Стоит отметить, что в Тюменском регионе все чаще появляются подобные производства. В частности за первые 9 месяцев рыбозаводы области увеличили выработку почти в 2 раза до 2 500 тонн. Предприятия и рыболовы используют около 186 участков для ведения хозяйства. В основном предприятия выращивают, карпа, пелядь и щуку. С 2012 года общее количество переработанных биоресурсов в регионе увеличилось с 680 до 2 100 тонн.

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#Новости#Производство#Тюменская область#Александр Мязин#Экономика
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