Тюменские предприятия разводят форель и муксуна

Стоит отметить, что в Тюменском регионе все чаще появляются подобные производства. В частности за первые 9 месяцев рыбозаводы области увеличили выработку почти в 2 раза до 2 500 тонн. Предприятия и рыболовы используют около 186 участков для ведения хозяйства. В основном предприятия выращивают, карпа, пелядь и щуку. С 2012 года общее количество переработанных биоресурсов в регионе увеличилось с 680 до 2 100 тонн.