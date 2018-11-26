Тюменская агрофирма "КРиММ" должна 2,5 млн рублей астраханскому кооперативу

Арбитражный суд Астраханской области 22 ноября принял иск от сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «ЛиманАгроПродукт» и возбудил производство по делу.
Кооператив требует взыскать задолженность по договору купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 29 января 2016 года на сумму 2,3 млн рублей с "Агрофирмы "КРиММ". Кроме этого истец требует проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 200 тыс рублей.
Предварительное судебное заседание назначено на 18 декабря.
Ранее тюменцы подавали несколько исков на «ЛиманАгроПродукт» из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки». Так, астраханцы должны выплатить 15 млн. рублей «Агрофирме «КРиММ». Дело пока не закрыто из-за обжалований ответчика. На данном этапе апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Кроме этого, «ЛиманАгроПродукт» еще по двум искам должен тюменской агрофирме 7 млн. рублей, но дела проходят стадию обжалования.