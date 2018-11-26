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Тюменская агрофирма "КРиММ" должна 2,5 млн рублей астраханскому кооперативу

26 ноября 2018, 06:03
Фото: pixabay.com
Астраханский сельхозкооператив требует через суд 2,5 млн рублей за продажу фруктов Тюменской "Агрофирме "КРиММ" по договору трехлетней давности.
Сюжет
Тюмень

Арбитражный суд Астраханской области 22 ноября принял иск от сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «ЛиманАгроПродукт» и возбудил производство по делу.

Кооператив требует взыскать задолженность по договору купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 29 января 2016 года на сумму 2,3 млн рублей с "Агрофирмы "КРиММ". Кроме этого истец требует проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 200 тыс рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 18 декабря.

Ранее тюменцы подавали несколько исков на «ЛиманАгроПродукт» из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки». Так, астраханцы должны выплатить 15 млн. рублей «Агрофирме «КРиММ». Дело пока не закрыто из-за обжалований ответчика. На данном этапе апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Кроме этого, «ЛиманАгроПродукт» еще по двум искам должен тюменской агрофирме 7 млн. рублей, но дела проходят стадию обжалования.

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#Новости#Просроченная задолженность#КРиММ#Тюменская область#Тюмень#АПК#Юрий Норицын#Экономика
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