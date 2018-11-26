Тюмень заняла первое место среди городов с самым высоким качеством жизни

Несмотря на то, что Тюмень не смогла занять лидирующее место ни по одному из пунктов оценки, город все равно занял первое место по итоговому индексу. По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубеца, это произошло благодаря тому, что столица Тюменской области во всех социологических исследованиях, результаты которых легли за основу рейтинга, оказывалась в десятке лучших.