Тюмень заняла первое место среди городов с самым высоким качеством жизни

Для составления рейтинга исследователи учитывали качество медицинского обслуживания в российских городах, развитие культуры и образования, состояние дорожного хозяйства, то, насколько горожане оценивали уровень своих доходов и удобство города.
Несмотря на то, что Тюмень не смогла занять лидирующее место ни по одному из пунктов оценки, город все равно занял первое место по итоговому индексу. По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубеца, это произошло благодаря тому, что столица Тюменской области во всех социологических исследованиях, результаты которых легли за основу рейтинга, оказывалась в десятке лучших.