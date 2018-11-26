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Тюмень заняла первое место среди городов с самым высоким качеством жизни

26 ноября 2018, 07:30
Фото: pixabay.com
Тюмень стала лидером в списке городов с самым высоким качеством жизни населения. Также в рейтинг вошли Грозный, Тула, Москва, Сургут, Казань, Санкт-Петербург.
Сюжет
Тюмень

Для составления рейтинга исследователи учитывали качество медицинского обслуживания в российских городах, развитие культуры и образования, состояние дорожного хозяйства, то, насколько горожане оценивали уровень своих доходов и удобство города.

Несмотря на то, что Тюмень не смогла занять лидирующее место ни по одному из пунктов оценки, город все равно занял первое место по итоговому индексу. По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубеца, это произошло благодаря тому, что столица Тюменской области во всех социологических исследованиях, результаты которых легли за основу рейтинга, оказывалась в десятке лучших.

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#Новости#Рейтинги#Статистика#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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