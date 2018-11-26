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Почти 100 мостов обрушилось в РФ за 2018 год. Многие не выдерживают веса грузовиков

26 ноября 2018, 12:31
Фото: flickr.com
За 2018 году в России обрушилось около 100 мостов. При этом только в октябре зарегистрировано 11 подобных случаев. По словам экспертов это происходит из-за недофинансирования дорожных фондов и ошибках при проведении строительных работ и реконструкции.

21 ноября в Воронежской области обрушился мост, расположенный на 20-м километре дороги «Курск — Борисоглебск — Терновка». Сообщается, что он не выдержал веса двух «КАМАЗов». Более того, он простоял без капремонта почти 40 лет. Подобный случай произошел в ХМАО, с той лишь разницей, что в этот момент объект ремонтировали. Своеобразный «рекорд» был зафиксирован 9 октября, когда обрушились сразу 3 моста в Амурской области и Мордовии из-за грузовых автомобилей.

В настоящий момент в РФ эксплуатируются 42 000 мостов. Каждый 9-й из них – деревянный. Часть из них в аварийном состоянии, однако точные цифры эксперты назвать не могут.

Отмечается, что большинство сооружений построены в 60-70 х годах и просто не предназначены на нагрузку современного транспорта.

Владимирская область Камешково единственный мост через железную дорогу уже несколько лет признан аварийным,сквозь дыры в мосту видны проезжающие высокоскоростные поезда сапсан и ничего власти молчат, сообщает один из пользователей соцсети.

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#Новости#Мосты#Россия#Александр Мязин#Общество
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