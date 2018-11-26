Почти 100 мостов обрушилось в РФ за 2018 год. Многие не выдерживают веса грузовиков

21 ноября в Воронежской области обрушился мост, расположенный на 20-м километре дороги «Курск — Борисоглебск — Терновка». Сообщается, что он не выдержал веса двух «КАМАЗов». Более того, он простоял без капремонта почти 40 лет. Подобный случай произошел в ХМАО, с той лишь разницей, что в этот момент объект ремонтировали. Своеобразный «рекорд» был зафиксирован 9 октября, когда обрушились сразу 3 моста в Амурской области и Мордовии из-за грузовых автомобилей.
В настоящий момент в РФ эксплуатируются 42 000 мостов. Каждый 9-й из них – деревянный. Часть из них в аварийном состоянии, однако точные цифры эксперты назвать не могут.
Отмечается, что большинство сооружений построены в 60-70 х годах и просто не предназначены на нагрузку современного транспорта.
Владимирская область Камешково единственный мост через железную дорогу уже несколько лет признан аварийным,сквозь дыры в мосту видны проезжающие высокоскоростные поезда сапсан и ничего власти молчат, сообщает один из пользователей соцсети.