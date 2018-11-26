Антон Инюцын будет рассматривать вопросы развития газомоторного топлива в РФ

Специалисты отмечают, что применение газомоторного топлива является экономически оправданной темой развития ТЭК.
Сообщается, что Инюцын занимает свой пост с 2012 года. Он известен как человек команды Новака.
Отмечается, что 7 июня президент РФ заметил, что на данный момент текущей работы по организации заправочной инфраструктуры для транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, недостаточно. Он пояснил, что переход на данный вид топлива в России улучшит экологическую ситуацию в стране.
Самый основной вопрос – количество заправочных станций в РФ. Чем их больше, тем лучше условия для внедрения газомоторного топлива.
Эксперты констатируют: назначение на данное направление именно Инюцына вовсе не случайно, слишком серьезны задачи и велика ответственность.
Ряд специалистов полагают, что за 25 лет автомобильный газ постепенно стал основным топливом для легковых автомобилей и автобусов.
Курирование данного направления новым замминистра может иметь большое значения для продвижения рынка газомоторных топлив, заявил эксперт в интервью «НиК».
На сегодняшний день ряд специалистов отмечает, что не у всех регионов в России есть финансы для перевода транспорта на газ. В этой связи ощутимой может быть поддержка Минэнерго или «Газпрома» в решении этого вопроса.