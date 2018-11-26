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Антон Инюцын будет рассматривать вопросы развития газомоторного топлива в РФ

26 ноября 2018, 17:38
Фото: Минэнерго
Министр энергетики страны Александр Новак перераспределил полномочия между замами. В настоящий момент вопросы развития рынка природного газа и в части газомоторного топлива теперь рассматривает Антон Инюцын.

Специалисты отмечают, что применение газомоторного топлива является экономически оправданной темой развития ТЭК.

Сообщается, что Инюцын занимает свой пост с 2012 года. Он известен как человек команды Новака.

Отмечается, что 7 июня президент РФ заметил, что на данный момент текущей работы по организации заправочной инфраструктуры для транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, недостаточно. Он пояснил, что переход на данный вид топлива в России улучшит экологическую ситуацию в стране.

Самый основной вопрос – количество заправочных станций в РФ. Чем их больше, тем лучше условия для внедрения газомоторного топлива.

Эксперты констатируют: назначение на данное направление именно Инюцына вовсе не случайно, слишком серьезны задачи и велика ответственность.

Ряд специалистов полагают, что за 25 лет автомобильный газ постепенно стал основным топливом для легковых автомобилей и автобусов.

Курирование данного направления новым замминистра может иметь большое значения для продвижения рынка газомоторных топлив, заявил эксперт в интервью «НиК».

На сегодняшний день ряд специалистов отмечает, что не у всех регионов в России есть финансы для перевода транспорта на газ. В этой связи ощутимой может быть поддержка Минэнерго или «Газпрома» в решении этого вопроса.

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#Новости#Топливо#Нефть и газ#Александр Мязин#Политика
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