Знакомимся с новым, предновогодним, способом мошенничества

Гражданам-держателям банковских карт поступает звонок якобы из благотворительных организаций или государственных фондов с предложением получить материальную помощь к Новому году.
Сумма «финподдержки», как правило, небольшая – от одной до пяти тысяч рублей.
Злоумышленники предлагают перевести данные средства на банковскую карту, для чего просят назвать ее номер, а затем и код, который будет указан с СМС.
После этого разговор прерывается, а с карты «жертвы» списываются все хранившиеся там средства.