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Знакомимся с новым, предновогодним, способом мошенничества

25 ноября 2018, 09:26
Фото: pixabay.com
Принцип работы новой схемы обмана доверчивых россиян основан на благотворительности.
Сюжет
Тюмень

Гражданам-держателям банковских карт поступает звонок якобы из благотворительных организаций или государственных фондов с предложением получить материальную помощь к Новому году.

Сумма «финподдержки», как правило, небольшая – от одной до пяти тысяч рублей.

Злоумышленники предлагают перевести данные средства на банковскую карту, для чего просят назвать ее номер, а затем и код, который будет указан с СМС.

После этого разговор прерывается, а с карты «жертвы» списываются все хранившиеся там средства.

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#Новости#Мошенники#Банковские карты#Тюмень#Алена Печур#Общество
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