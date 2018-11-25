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Стало известно, где в Тюменской области учителя зарабатывают больше всего

25 ноября 2018, 08:56
Фото: pixabay.com
Информацию о том, сколько зарабатывают тюменские учителя, опубликовал Росстат.
Сюжет
Тюмень

По данным статслужбы, средняя зарплата педработников образовательных учреждений общего образования в Тюменской области за январь-сентябрь текущего года составила 43285,4 рублей.

Больше других получают учителя в Тюмени и Уватском районе, самый низкий уровень зарплат у педагогов в Сладковском и Ярковском районах.

Самые высокие зарплаты учителей

Территория

Зарплата, рублей

Тюмень

53573,5

Уватский район

49542,2

Тобольск

42744,4

Ялуторовск

40331,9

Ишим

38210,2

Самые низкие зарплаты учителей

Территория

Зарплата, рублей

Ярковский район

32781,6

Сладковский район

32891,7

Упоровский район

33026,4

Ялуторовский район

33157,9

Исетский район

33375,3
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#Новости#Тюменьстат#Зарплата#Тюмень#Алена Печур#Экономика
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