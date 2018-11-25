Стало известно, где в Тюменской области учителя зарабатывают больше всего

По данным статслужбы, средняя зарплата педработников образовательных учреждений общего образования в Тюменской области за январь-сентябрь текущего года составила 43285,4 рублей.
Больше других получают учителя в Тюмени и Уватском районе, самый низкий уровень зарплат у педагогов в Сладковском и Ярковском районах.
Самые высокие зарплаты учителей
|
Территория
|
Зарплата, рублей
|
Тюмень
|
53573,5
|
Уватский район
|
49542,2
|
Тобольск
|
42744,4
|
Ялуторовск
|
40331,9
|
Ишим
|
38210,2
Самые низкие зарплаты учителей
|
Территория
|
Зарплата, рублей
|
Ярковский район
|
32781,6
|
Сладковский район
|
32891,7
|
Упоровский район
|
33026,4
|
Ялуторовский район
|
33157,9
|
Исетский район
|
33375,3