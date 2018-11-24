В Тюмени и Тобольске готовы к открытому региональному чемпионату WorldSkills Russia

Отмечается, что в Тюмени соберутся участники из других регионов, Омска, Москвы и Кургана. Между тем только участники Тюменской области могут претендовать на выход в Национальный чемпионат.
В 2018 году соревнования будут проходить по 36 компетенциям. Организаторы мероприятия сообщают, что чемпионат будет проведен в Тюмени и Тобольске.
Специалисты отмечают, что WorldSkills позволяет дать практическую подготовку для школьников и переподготовку для граждан от 50 лет. Чемпионат пройдет с 29 ноября по 1 декабря при поддержке Правительства Тюменской области.