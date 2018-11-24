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В Тюмени и Тобольске готовы к открытому региональному чемпионату WorldSkills Russia

24 ноября 2018, 12:00
Фото: Правительство Тюменской области
В Тюмени выполнены основные мероприятия к проведению VI Открытого Регионального чемпионата WorldSkills Russia. По информации Департамента труда и занятости населения Тюменской области, за несколько дней до мероприятия будут проверены основные площадки.

Отмечается, что в Тюмени соберутся участники из других регионов, Омска, Москвы и Кургана. Между тем только участники Тюменской области могут претендовать на выход в Национальный чемпионат.

В 2018 году соревнования будут проходить по 36 компетенциям. Организаторы мероприятия сообщают, что чемпионат будет проведен в Тюмени и Тобольске.

Специалисты отмечают, что WorldSkills позволяет дать практическую подготовку для школьников и переподготовку для граждан от 50 лет. Чемпионат пройдет с 29 ноября по 1 декабря при поддержке Правительства Тюменской области.

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#Новости#WorldSkills#Тобольск#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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