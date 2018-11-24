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ЦИК РФ ответил на письмо тюменского инвалида по доступности участков для голосования

24 ноября 2018, 08:49
Фото: ЦИК РФ
22 ноября 2018 года ЦИК России официально ответил на заявление тюменца с ограниченными возможностями в части возможностей для голосования на выборах в Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Для решения проблемы доступности избирательных участков предложено решать совместно с органами местного самоуправления. Член Центральной избирательной комиссии России Николай Левичев обратил внимание на некорректное высказывание главы Облизбиркома Игоря Халина на конференции, посвященной итогам выборов 9 сентября 2018 года в регионе. По мнению Левичева, изменить работу по обеспечению избирательных прав людей с ограниченными возможностями возможно через обращения в местные органы соцзащиты.

На выборах 9 сентября 2018 года у 45-летнего жителя областной столицы с ограниченными возможностями Андрея Романова возникли сложности при голосовании на избирательном участке. Более того, по его мнению, в Тюмени большинство участков не приспособлены для посещения инвалидами. Позже — на пресс-конференции по итогам выборов, Игорь Халин обвинил Романова в том, что он якобы устраивал провокации и скандалил. ЦИК РФ указал на недопустимость подобных высказываний со стороны главы Облизбиркома.

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#Новости#Люди с ограниченными возможностями#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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