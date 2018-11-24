ЦИК РФ ответил на письмо тюменского инвалида по доступности участков для голосования

На выборах 9 сентября 2018 года у 45-летнего жителя областной столицы с ограниченными возможностями Андрея Романова возникли сложности при голосовании на избирательном участке. Более того, по его мнению, в Тюмени большинство участков не приспособлены для посещения инвалидами. Позже — на пресс-конференции по итогам выборов, Игорь Халин обвинил Романова в том, что он якобы устраивал провокации и скандалил. ЦИК РФ указал на недопустимость подобных высказываний со стороны главы Облизбиркома.