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Пизанская башня выпрямляется. За последнее время крен сократился на 4 см

24 ноября 2018, 04:00
Фото: flickr.com
Легендарный символ итальянского города Пиза «Пизанская башня» на данный момент стабильна. Эксперты сообщают, что угол наклона сооружения немного сократился, примерно на 0,5 %, что соответствует 4 см.

При этом годовые колебания объекта составляют в среднем 0,5 мм. По словам специалистов за последние 25 лет принятые меры смогли частично восстановить наклон 57-метровому памятнику.

Башня из белого мрамора строились с 1173 по 1360 годы. В результате возник крен, который составляет 46 сантиметров. Между тем наклон объясняется ошибкой проектировки.

В 1990 году объект был закрыт для посещения. С 1993 года архитекторы и строители пытаются стабилизировать конструкцию с помощью укрепления фундамента. Подобные манипуляции стоили около 225 000 000 евро. Эксперты ожидают, что в дальнейшем башня будет постепенно выпрямляться.

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