Пизанская башня выпрямляется. За последнее время крен сократился на 4 см

В 1990 году объект был закрыт для посещения. С 1993 года архитекторы и строители пытаются стабилизировать конструкцию с помощью укрепления фундамента. Подобные манипуляции стоили около 225 000 000 евро. Эксперты ожидают, что в дальнейшем башня будет постепенно выпрямляться.