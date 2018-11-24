Пизанская башня выпрямляется. За последнее время крен сократился на 4 см

При этом годовые колебания объекта составляют в среднем 0,5 мм. По словам специалистов за последние 25 лет принятые меры смогли частично восстановить наклон 57-метровому памятнику.
Башня из белого мрамора строились с 1173 по 1360 годы. В результате возник крен, который составляет 46 сантиметров. Между тем наклон объясняется ошибкой проектировки.
В 1990 году объект был закрыт для посещения. С 1993 года архитекторы и строители пытаются стабилизировать конструкцию с помощью укрепления фундамента. Подобные манипуляции стоили около 225 000 000 евро. Эксперты ожидают, что в дальнейшем башня будет постепенно выпрямляться.