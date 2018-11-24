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Имущество банкрота ТД «Южный» продадут с молотка 28 декабря в Тюмени

24 ноября 2018, 10:35
Фото: flickr.com
В ТД «Южный» введен конкурсный управляющий. В ближайшее время в организации планируется распродажа имущества для погашения долгов перед кредиторами.
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Тюмень

Сообщается, что 26 сентября 2018 года Арбитражный суд региона утвердил Шилова Сергея Михайловича в качестве конкурсного управляющего торгового дома. 28 декабря 2018 года в 13:00 по адресу: Тюмень, улица Республики, 14/9, первый этаж состоится продажа имущества ТД «Южный» на общую сумму около 1 500 000 рублей. На начальном этапе планируется продать станки, пилы, и товарные запасы.

Более того будет проводиться электронный аукцион на торговой площадке АО «Новые информационные сервисы» в части имущественных прав на сумму 4 000 000 рублей. При этом начальная цена лотов составляет 930 000 рублей. Участники должны внести задаток в размере 10%. Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену.

#Новости#Банкротство#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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