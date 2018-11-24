Имущество банкрота ТД «Южный» продадут с молотка 28 декабря в Тюмени

Сообщается, что 26 сентября 2018 года Арбитражный суд региона утвердил Шилова Сергея Михайловича в качестве конкурсного управляющего торгового дома. 28 декабря 2018 года в 13:00 по адресу: Тюмень, улица Республики, 14/9, первый этаж состоится продажа имущества ТД «Южный» на общую сумму около 1 500 000 рублей. На начальном этапе планируется продать станки, пилы, и товарные запасы.