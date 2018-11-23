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В Тюмени пройдет выставка слепого фотографа

23 ноября 2018, 08:00
Фото: pixabay.com
В субботу, 24 ноября, в Тюмени откроют выставку фотографий Николая Мирюгина, который делал снимки на слух.
Сюжет
Тюмень

Николай Мирюгин, которому сейчас 78 лет, живет с детства с 1% зрения, однако это не помешало ему увлечься фотографией. Он, по своим собственным словам, делал снимки на слух, а помогало ему в этом физико-математическое образование, благодаря которому фотограф мог оценить фокусное расстояния и определить на сколько объект съемки отдален от него в пространстве.

По словам организатора выставки Софии Гинсбург, фотографии Николая Мирюгина, который в настоящее время работает учителем в школе для слабовидящих, не имеют высокопарных смыслов и идей, от чего снимки еще более ценны.

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