В Тюмени пройдет выставка слепого фотографа

Николай Мирюгин, которому сейчас 78 лет, живет с детства с 1% зрения, однако это не помешало ему увлечься фотографией. Он, по своим собственным словам, делал снимки на слух, а помогало ему в этом физико-математическое образование, благодаря которому фотограф мог оценить фокусное расстояния и определить на сколько объект съемки отдален от него в пространстве.