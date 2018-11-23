В Тюмени пройдет чемпионат области по интеллектуальным играм

Интеллектуальные способности команд проверят сразу в четырех играх: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры», также участники в индивидуальном порядке смогут продемонстрировать судьям и гостям мероприятия свои знания и навыки в игре Kahoot!. Тех, кто покажет себя лучше других допустят к участию в Чемпионате России по интеллектуальным играм.
Ради мероприятия в Тюмень приедет знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?», капитан команды Росатома, обладатель двух хрустальных атомов Константин Рудер, который вступит в роли ведущего чемпионата.
Чемпионата начнется в 9:30 в Технопарке в Тюмени по адресу: улица Республики, 142. Посетить мероприятие может любой желающий, вход свободный.