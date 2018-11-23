nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени пройдет чемпионат области по интеллектуальным играм

23 ноября 2018, 07:30
Фото: pixabay.com
В ближайшую субботу, 24 ноября, в Тюмени состоится Осенний чемпионат области по интеллектуальным играм. Участие в мероприятие примут команды школьников и студентов из различных городов региона.
Сюжет
Тюмень

Интеллектуальные способности команд проверят сразу в четырех играх: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры», также участники в индивидуальном порядке смогут продемонстрировать судьям и гостям мероприятия свои знания и навыки в игре Kahoot!. Тех, кто покажет себя лучше других допустят к участию в Чемпионате России по интеллектуальным играм.

Ради мероприятия в Тюмень приедет знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?», капитан команды Росатома, обладатель двух хрустальных атомов Константин Рудер, который вступит в роли ведущего чемпионата.

Чемпионата начнется в 9:30 в Технопарке в Тюмени по адресу: улица Республики, 142. Посетить мероприятие может любой желающий, вход свободный.

Материалы по теме
Интеллектуалы Тюмени сразятся в «Своей игре»Интеллектуалы Тюмени поборются в первом областном чемпионате по квизу
#Новости#Игры#Тюменская область#Чемпионат#Тюмень#Наиль Каримов#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25