В Тюмени пройдет чемпионат области по интеллектуальным играм

Интеллектуальные способности команд проверят сразу в четырех играх: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры», также участники в индивидуальном порядке смогут продемонстрировать судьям и гостям мероприятия свои знания и навыки в игре Kahoot!. Тех, кто покажет себя лучше других допустят к участию в Чемпионате России по интеллектуальным играм.