Тюменская область получила серебряный знак на международной выставке «Зодчество-2018»

Тюмень и Тобольск отмечены жюри в номинации «Города России». Фестиваль проходил в Москве с 19 по 21 ноября 2018 года, где профессиональное сообщество из России и других стран отмечают достижения российских городов и регионов в градостроительной отрасли. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 21 ноября. На фестивале были представлены более 450 работ. Тюменская области была представлена 18 проектами, часть из которых – объекты культурного наследия расположенные в областной столице и Тобольске.