nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская область получила серебряный знак на международной выставке «Зодчество-2018»

23 ноября 2018, 14:00
Фото: ГУС Тюменской области
Тюменский регион отмечен «Серебряным знаком» на архитектурном фестивале «Зодчество-2018». Отмечается, что область активно развивается в архитектуре и градостроительстве.
Сюжет
Тюмень

Тюмень и Тобольск отмечены жюри в номинации «Города России». Фестиваль проходил в Москве с 19 по 21 ноября 2018 года, где профессиональное сообщество из России и других стран отмечают достижения российских городов и регионов в градостроительной отрасли. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 21 ноября. На фестивале были представлены более 450 работ. Тюменская области была представлена 18 проектами, часть из которых – объекты культурного наследия расположенные в областной столице и Тобольске.

Фестиваль проводится с 1992 года. Мероприятие ежегодно посещает до 20 000 человек. Целью фестиваля является поиск новых решений в организации городского пространства.

Материалы по теме
В Тюмени пройдет выставка слепого фотографа
#Новости#План строительства#Тюменская область#Тюмень#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25