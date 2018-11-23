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Салехард на несколько часов остался без электричества

23 ноября 2018, 11:44
Фото: flickr.com
В Салехарде 23 ноября в 05:30 произошло отключение электричества. К 09:00 электроснабжение города было восстановлено, а официальные власти прокомментировали сложившуюся ситуацию.
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Ямал

Из комментариев «Тюменьэнерго» следует, что город был обесточен из-за сильного ветра и выхода из строя оборудования линий Салехард — Надым 220 кВ. Однако вторая линия в этот момент была отключена из-за ремонтных работ.

Сообщается, что в момент отключения экстренные службы города перешли на резервные источники электроснабжения. В частности котельные города уже через 20 минут были обеспечены внутренней генерацией. Муниципальные власти Салехарда заверили, что город готов к подобным ситуациям.

В августе текущего года Салехардский энергоузл начали присоединять к Единой энергосистеме РФ. В связи с ремонтными работами в городе в ночное время проводились отключения электричества на срок не более 2 часов.

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#Новости#Ямал#Электроэнергия#Александр Мязин#Общество
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