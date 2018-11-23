Салехард на несколько часов остался без электричества

Из комментариев «Тюменьэнерго» следует, что город был обесточен из-за сильного ветра и выхода из строя оборудования линий Салехард — Надым 220 кВ. Однако вторая линия в этот момент была отключена из-за ремонтных работ.
Сообщается, что в момент отключения экстренные службы города перешли на резервные источники электроснабжения. В частности котельные города уже через 20 минут были обеспечены внутренней генерацией. Муниципальные власти Салехарда заверили, что город готов к подобным ситуациям.
В августе текущего года Салехардский энергоузл начали присоединять к Единой энергосистеме РФ. В связи с ремонтными работами в городе в ночное время проводились отключения электричества на срок не более 2 часов.