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Морозная погода ожидает тюменцев в предстоящие выходные

23 ноября 2018, 12:09
Фото: flickr.com
В Тюмени в выходные 24 и 25 ноября ожидается морозная погода. Влажность воздуха поднимется до 90%.
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Тюмень

По данным синоптиков, 24 ноября в областной столице столбики термометра опустится до - 16 градусов. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. В утренние часы ожидаются осадки в виде снега до 0,7 мм.

25 ноября температура воздуха в Тюмени поднимется до - 8 градусов, при этом влажность воздуха составит 91%. На протяжении всего дня погода будет пасмурной, ожидается кратковременный снег.

Метеорологи отмечают, что на следующей неделе в Тюмени вновь начнутся снегопады. 26 ноября ожидается до 1,7 мм осадков. В четверг 29 ноября по прогнозам синоптиков выпадет о 7 мм снега. Ветер северный до 13 метров в секунду.

Коммунальные службы города продолжают убирать улицы Тюмени после снегопада 21 ноября. За сутки в городе выпало более 1 мм осадков.

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