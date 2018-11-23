Морозная погода ожидает тюменцев в предстоящие выходные

По данным синоптиков, 24 ноября в областной столице столбики термометра опустится до - 16 градусов. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. В утренние часы ожидаются осадки в виде снега до 0,7 мм.
25 ноября температура воздуха в Тюмени поднимется до - 8 градусов, при этом влажность воздуха составит 91%. На протяжении всего дня погода будет пасмурной, ожидается кратковременный снег.
Метеорологи отмечают, что на следующей неделе в Тюмени вновь начнутся снегопады. 26 ноября ожидается до 1,7 мм осадков. В четверг 29 ноября по прогнозам синоптиков выпадет о 7 мм снега. Ветер северный до 13 метров в секунду.
Коммунальные службы города продолжают убирать улицы Тюмени после снегопада 21 ноября. За сутки в городе выпало более 1 мм осадков.