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32% россиян планируют подарить своим близким на Новый год «приятную мелочь»

23 ноября 2018, 05:30
Фото: pixabay.com
Социологи провели исследование и выяснили, что большинство жителей России (32%) планируют в качестве подарка на Новый год преподнести своим друзьям и близким «приятную мелочь».

Еще 18% респондентов заявили, что в качестве подарка выберут аксессуары, одежду и косметики, туристическую путевку или билеты на самолет готовы подарить на Новый год 14% опрошенных, в театр - 13%, деньги - 8%.

Также 32% опрошенных рассказали, что готовы потратить на подарки от пяти тысяч рублей, 25% респондентов выделят на эти цели от трех до пяти тысяч рублей, 28% - от одной до трех тысяч рублей, меньше тысячи рублей на подарок планируют потратить 15% россиян. Еще 3% опрошенных заявили социологам, что вообще не планируют делать подарки родным и близким на Новый год.

Чаще всего россияне начинают покупать подарки на Новый год за месяц до праздника, 20% опрошенных делают это за два месяца.

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#Новости#Подарки на Новый год#Наиль Каримов#Общество
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