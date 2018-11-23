32% россиян планируют подарить своим близким на Новый год «приятную мелочь»

Еще 18% респондентов заявили, что в качестве подарка выберут аксессуары, одежду и косметики, туристическую путевку или билеты на самолет готовы подарить на Новый год 14% опрошенных, в театр - 13%, деньги - 8%.
Также 32% опрошенных рассказали, что готовы потратить на подарки от пяти тысяч рублей, 25% респондентов выделят на эти цели от трех до пяти тысяч рублей, 28% - от одной до трех тысяч рублей, меньше тысячи рублей на подарок планируют потратить 15% россиян. Еще 3% опрошенных заявили социологам, что вообще не планируют делать подарки родным и близким на Новый год.
Чаще всего россияне начинают покупать подарки на Новый год за месяц до праздника, 20% опрошенных делают это за два месяца.