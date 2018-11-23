32% россиян планируют подарить своим близким на Новый год «приятную мелочь»

Также 32% опрошенных рассказали, что готовы потратить на подарки от пяти тысяч рублей, 25% респондентов выделят на эти цели от трех до пяти тысяч рублей, 28% - от одной до трех тысяч рублей, меньше тысячи рублей на подарок планируют потратить 15% россиян. Еще 3% опрошенных заявили социологам, что вообще не планируют делать подарки родным и близким на Новый год.