В Тюмени перепутали расходы на спикера думы и содержание главы города

Проект бюджета на ближайшие три года с ошибкой в данных прошел публичные слушания, во время никто так и не заметил ошибку. Несоответствие увидел лишь депутат гордумы Юрий Коновалов, который посетовал на то, что документы по бюджету просматривали несколько десятков человек, в том числе и чиновники, однако никто из них не выявил ошибки.
По мнению Юрия Коновалова, ошибку проглядели из-за того, что в Тюмени поменяли высшее должностное лицо, которым теперь является глава областной столицы, который ранее также был главой столицы региона.
С этим утверждением согласился и директор департамента финансов и налоговой политики города Тюмени Андрей Пилипчук, который также заявил, что ошибка в проекте бюджета областной столицы уже исправлена.