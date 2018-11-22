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В Тюмени перепутали расходы на спикера думы и содержание главы города

22 ноября 2018, 04:23
Фото: pixabay.com
В проекте бюджета Тюмени перепутали расходы на содержание главы областной столицы Руслана Кухаруха и председателя гордумы Евгения Заболотного. Ошибку заметил лишь один человек.
Сюжет
Бюджет

Проект бюджета на ближайшие три года с ошибкой в данных прошел публичные слушания, во время никто так и не заметил ошибку. Несоответствие увидел лишь депутат гордумы Юрий Коновалов, который посетовал на то, что документы по бюджету просматривали несколько десятков человек, в том числе и чиновники, однако никто из них не выявил ошибки.

По мнению Юрия Коновалова, ошибку проглядели из-за того, что в Тюмени поменяли высшее должностное лицо, которым теперь является глава областной столицы, который ранее также был главой столицы региона.

С этим утверждением согласился и директор департамента финансов и налоговой политики города Тюмени Андрей Пилипчук, который также заявил, что ошибка в проекте бюджета областной столицы уже исправлена.

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