В Тюмени перепутали расходы на спикера думы и содержание главы города

Проект бюджета на ближайшие три года с ошибкой в данных прошел публичные слушания, во время никто так и не заметил ошибку. Несоответствие увидел лишь депутат гордумы Юрий Коновалов, который посетовал на то, что документы по бюджету просматривали несколько десятков человек, в том числе и чиновники, однако никто из них не выявил ошибки.