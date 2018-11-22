В послании губернатор Александр Моор призвал ко второй волне тюменской модернизации

Сегодня, 22 ноября, губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с первым посланием в качестве главы региона областной Думе «О положении дел в области».
Глава региона назвал текущий год годом выбора и отметил, что граждане проголосовали за открытое будущее, и удалось избежать внутренних расколов.
Теперь важно не сворачивать с дороги гармоничного развития. Тюменская область находится в бодром, мобилизованном состоянии.
Глава региона перечислил достижения региона за год. Валовой продукт из расчета на одного жителя выше общероссийского на треть, "в рейтинге по инвестиционному климату мы на первом месте". По словам Моора, экономика региона демонстрирует высокие темпы роста, открылись 11 новых производств. Прирост объема инвестиций составил 43%.
Радуют достижения тюменских аграриев. Только за последние два года на территории области открылись восемь фермерских сыроварен, а по овощам, выращенным в открытом грунте, мы лучшие в России.
Александр Моор поставил в заслугу своим предшественникам Владимиру Якушеву и Сергею Собянину экономический рост региона. И добавил, что продолжать эту тенденцию предстоит всем собравшимся в зале: ему и депутатам.
Сейчас мы держим курс на многовекторное повышение качества уровня жизни тюменцев. Мы должны еще больше измениться в лучшую сторону, стать дерзкими и более образованными. Наша задача состоит в том, что каждый должен почувствовать на себе положительные изменения.
Для качественных изменений и поиска новых ресурсов для роста экономики губернатор предложил запустить вторую фронтальную волну обновления, которую представил в виде конкретных шагов.
Во-первых, Моор предложил сделать инвестиционный климат более дружелюбным, как для местных предприятий, так и приходящих из вне. Равным для крупных проектов и малых. "Три индустриальных парка, к которым добавится и четвертый, агроиндустриальный хорошо, но недостаточно". Разноплановая и активно развивающаяся промышленность является главным залогом нашего благополучия.
Улучшение качества жизни людей остается главным приоритетом правительства Тюменской области. Поэтому вторым шагом Моор назвал строительство жилья, модернизацию дорог, социально-бытовую инфраструктуру, сделать доступной профилактическую и диагностическую медицину.
Подготовить социальный кодекс Тюменской области, который должен быть создан с участием гражданского общества, и пройти общественную экспертизу.
В третьем шаге губернатор нацелил на развитие сотрудничества с Югрой и Ямалом, а также науки и образования; создание новых технологий для реального сектора экономики.
Моор отметил, что не раскрыт экспортный потенциал области и предложил расширить поставку сельскохозяйственной продукции юга области во все населенные пункты севера. "Не сырьевой экспорт приблизился к 1 млрд долларов. В 2019 году эту планку нужно взять".
Глава региона предложил по аналогии с визами болельщиков на ЧМ по футболу развивать медицинский туризм в регионе.
В пятом пункте стратегии развития Александр Моор призвал выходить из зоны комфорта и повышать производительность труда. "И проблема не решается только закупкой техники и оборудованием рабочих мест. Проблема в головах работников и руководителей". Малый и средний бизнес глава региона назвал скрытым резервом.
В заключительной части послания Александр Моор сообщил, что равенство возможностей и шансов позволит каждому жителю области осуществить свою мечту.
Для этого нужно помочь, подсказать, а где-то и подтолкнуть. Нужно измениться самим. Продолжим курс на вовлечение граждан для участия на всех уровнях власти. Участие дает понимание, понимание рождает доверие. Таким образом складывается региональная гражданская культура.