В послании губернатор Александр Моор призвал ко второй волне тюменской модернизации

Сейчас мы держим курс на многовекторное повышение качества уровня жизни тюменцев. Мы должны еще больше измениться в лучшую сторону, стать дерзкими и более образованными. Наша задача состоит в том, что каждый должен почувствовать на себе положительные изменения.