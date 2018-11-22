В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам фитнес

Однако Олег Салагай согласен с тем, что занятия фитнесом и физкультурой являются доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний. Кроме того, замглавы ведомства уверен, что благодаря данной инициативе депутата в России вырастет число тех людей, которые будут работать официально.