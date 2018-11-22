В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам фитнес

Свою идею парламентарий направил в виде запроса в Минздрав, где инициатива была поддержана. По словам заместителя главы ведомства Олега Салагая, меру о том, что работодатели должны оплачивать сотрудникам фитнес - еще нужно проанализировать.
Однако Олег Салагай согласен с тем, что занятия фитнесом и физкультурой являются доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний. Кроме того, замглавы ведомства уверен, что благодаря данной инициативе депутата в России вырастет число тех людей, которые будут работать официально.
Ранее зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов уже предлагал подобную инициативу, однако его идею о том, чтобы возложить на федеральный бюджет и работодателя расходы на фитнес тогда не была поддержана.