Специалисты отмечают высокий уровень развития цифровых технологий в Тюменской области

Эксперты отмечают, что на территории региона ведется активная работа внедрения информационных технологий в бизнес среде и бюджетных организациях. Более того в конкурсе «ПРОФ-IT 2018» Единая мобильная платформа, работающая в регионе, признана одной из лучших в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами – Информирование». Специалисты отмечают, что в целом УрФО занимает первое место среди округов по уровню проникновения цифровых технологий и набирает в рейтинге 65,81 баллов.