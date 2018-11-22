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Специалисты отмечают высокий уровень развития цифровых технологий в Тюменской области

22 ноября 2018, 14:05
Фото: flickr.com
Специалисты ЦФИБЭ «Сколково» опубликовали рейтинг цифровизации субъектов РФ. Тюменская область, ХМАО и ЯНАО вошли в ТОП-10 регионов с высоким уровнем использования ИТ во всех сферах деятельности.

Отмечается, что в десятку лучших вошли: Москва, Санкт-Петербург, Челябинская и Ленинградская область и Татарстан. Данные регионы являются самыми развитыми в области применения цифровых технологий и ИТ. Тюменская область смогла набрать 74 балла в рейтинге, при этом среднее значение по России составляет 20 баллов.

Эксперты отмечают, что на территории региона ведется активная работа внедрения информационных технологий в бизнес среде и бюджетных организациях. Более того в конкурсе «ПРОФ-IT 2018» Единая мобильная платформа, работающая в регионе, признана одной из лучших в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами – Информирование». Специалисты отмечают, что в целом УрФО занимает первое место среди округов по уровню проникновения цифровых технологий и набирает в рейтинге 65,81 баллов.

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#Новости#Тюменская область#Новые технологии#Александр Мязин#Общество
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